Λάκης Ραπτάκης: Τη Δευτέρα η κηδεία του - Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 5/2 ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για περισσότερα από 40 χρόνια. Ο ίδιος δήλωνε «μαγαζοπαίκτης» απαριθμώντας ντίσκο, κλαμπ και νυχτερινά κέντρα στην επιχειρηματική του πορεία.
Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 κυριάρχησε στον χώρο, φτάνοντας στο απόγειο της δραστηριότητάς του να διαχειρίζεται έως και 46 καταστήματα διασκέδασης.
Διαβάστε ακόμα: Πέθανε ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης - O άνθρωπος πίσω από τα πιο θρυλικά νυχτερινά μαγαζιά
Σύμφωνα με τη Βάνα Μπάρμπα, η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη στη Γλυφάδα, στις 11 π.μ..
«Αγαπητοί φίλοι, όσοι θέλετε να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στη Γλυφάδα στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη, στις 11:00. Θα σας περιμένουμε. Με εκτίμηση» έγραψε η γνωστή ηθοποιός στο Facebook.
Στο παρελθόν η ηθοποιός διατηρούσε σχέση με τον επιχειρηματία. Ξεκίνησαν τον δεσμό τους το 1998 και έμειναν μαζί για δύο περίπου χρόνια.
