Πέθανε ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης - O άνθρωπος πίσω από τα πιο θρυλικά νυχτερινά μαγαζιά

Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, ένας από τους ανθρώπους που άφησαν έντονο αποτύπωμα στη νυχτερινή διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λάκης Ραπτάκης πέθανε ξαφνικά το απόγευμα της Τετάρτης, 4 Φεβρουαρίου γύρω στις 18:30, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, από την καρδιά του.

Ο εκλιπών αποτελεί θρυλική μορφή της νυχτερινής ζωής με συνεργάτες του να αναφέρουν ότι «άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη». Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 κυριάρχησε στον χώρο, φτάνοντας στο απόγειο της δραστηριότητάς του να διαχειρίζεται έως και 46 καταστήματα διασκέδασης.

Ο ίδιος διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την Βάνα Μπάρμπα, από το 1998 έως το 2000, η οποία λέγεται ότι τελείωσε με έναν εκρηκτικό χωρισμό.

Το τελευταίο αντίο στον Λάκη Ραπτάκη είπε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο στενός του φίλος, Γιάννης Πιρουνάκης.