Λαμία: 20χρονος επιδόθηκε σε άσεμνες πράξεις σε λεωφορείο - Δεν συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

Ένας 20χρονος ημεδαπός στη Λαμία, χθες το απόγευμα (30/9), επιδόθηκε σε άσεμνες πράξεις μπροστά στα μάτια των επιβατών αστικού λεωφορείου, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός στο μέσο μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη στο δρομολόγιο των 19:00 με προορισμό την Ανθήλη, με το λεωφορείο να βρίσκεται στη στάση πριν από την πλατεία της περιοχής, όταν ο οδηγός κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά από τα ουρλιαχτά μίας ηλικιωμένης επιβάτιδας.

Ειδικότερα, ο 20χρονος στη Λαμία, που βρισκόταν μαζί με την παρέα του στο λεωφορείο, άρχισε να αυνανίζεται και δεν δίστασε να συνεχίσει όταν τον είδε η ηλικιωμένη που καθόταν σε κοντινή απόσταση, μπροστά στα μάτια της.

Λαμία: Δεν συνελήφθη ο δράστης

Από τις φωνές τρόμου της γυναίκας ο οδηγός αντιλήφθηκε το περιστατικό και ειδοποίησε την αστυνομία. Συνέχισε το δρομολόγιο με μειωμένη ταχύτητα ώστε οι αστυνομικοί να προλάβουν να συλλάβουν τον δράστη.

Ωστόσο, όταν το λεωφορείο σταμάτησε για να κατέβει άλλος επιβάτης η παρέα κατάφερε να το σκάσει και να εξαφανιστεί. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ δεν κατάφεραν στη συνέχεια να τους εντοπίσουν.

Όπως ανέφερε στο tvstar.gr ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Λαμίας, Νίκος Γούλας, η παρέα των Ρομά είναι γνωστή στους οδηγούς των λεωφορείων καθώς επιβιβάζονται τακτικά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο και πάντα δημιουργούν προβλήματα, αυτή τη φορά ωστόσο ξεπέρασαν κάθε όριο. Ο κ. Γούλας και ο οδηγός του λεωφορείου έχουν ενημερώσει την αστυνομία και έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο δράστης να εντοπιστεί και να συλληφθεί

Με πληροφορίες από tvstar.gr