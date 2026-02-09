Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το 9,5 ετών παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια

Απίστευτο περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στη Λαμία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες , μητέρα εγκατέλειψε το 9,5 χρονών παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια της Λαμίας.

Στο δικαστήριο, όπου παρευρέθηκε, εκδόθηκε απόφαση για να περάσει η επιμέλεια του παιδιού στον βιολογικό πατέρα. Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΪ, το ζευγάρι δεν είχε συνάψει γάμο και ο πατέρας δεν το είχε αναγνωρίσει υποστηρίζοντας πως δεν είχε έρθει σε επαφή μαζί του επειδή είχε χάσει τα ίχνη της μητέρας, πληρώνοντας ωστόσο διατροφή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μετά την έκδοση της απόφασης η μητέρα άφησε το παιδί στο δικαστήριο με τα ρούχα που φορούσε χωρίς να ενημερώσει για την αγωγή που λαμβάνει, χωρίς τις ιατρικές του εξετάσεις.

Στη συνέχεια αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος για το παιδί στο νοσοκομείο Καρδίτσας και τελικά βρέθηκε προσωρινά κρεβάτι για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.