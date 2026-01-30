Λαμία: Προφυλακιστέος 48χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εισαγγελέα, ο 48χρονος που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του τα τελευταία τρία χρόνια και ενώ εκείνη ήταν μικρότερη από 13 ετών στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, αν και ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αποδίδοντάς τες σε εκδίκηση από το οικογενειακό του περιβάλλον, υπήρχαν κάποια γραπτά μηνύματα που «μαρτυρούσαν» ενέργειες και σκέψεις διαφορετικές από αυτές που υποστήριξε.

Οι κακουργηματικές κατηγορίες, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι, βιασμός ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ' εξακολούθηση, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη (28/1) το πρωί στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού, καθώς και μίας θείας της μικρής, στην οποία επίσης είχε εξομολογηθεί τι της είχε συμβεί.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 48χρονου, αλλά και το αυτοκίνητο με το οποίο φέρεται να πήγαινε με την ανήλικη σε ερημικά μέρη για να προβεί σε γενετήσιες πράξεις.

Η ανάκριση του κατηγορουμένου ξεκίνησε με καθυστέρηση και την υπεράσπισή του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι, Δημήτριος Κρούπης, Αργυρώ Καραφέρη και Μιχάλης Αστρακάς, που δε θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση για την υπόθεση σε αυτό το χρονικό σημείο.

Από την πλευρά της οικογένειας της ανήλικης, ανατέθηκε στο γραφείο του ποινικολόγου Γιώργου Δούμα να καταθέσει αίτημα παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας.