Tο μικρόβιο της σαλμονέλας εντοπίστηκε εργαστηριακά από τον ΕΟΔΥ, σε δύο ακόμη παρτίδες από καταστήματα της Λαμίας που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα από τους επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας ή τον ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport εντοπίστηκε σαλμονέλα σε προϊόντα που διέθεσαν στη Λαμία, δύο ακόμη προμηθευτές, πέραν του πρώτου που είχε ήδη επιβεβαιωθεί και ελεγχόταν από τους κτηνιάτρους στον χώρο παραγωγής του.

Συγκεκριμένα, θετικά στη σαλμονέλα ήταν τα δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου αλλά και από σουβλάκι κοτόπουλου από παρτίδες που εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, τα οποία προμηθεύονται από διαφορετικές εταιρίες.

Μάλιστα στην περίπτωση του δεύτερου καταστήματος, το μοναδικό άτομο που είχε φάει από αυτό και είχε παρουσιάσει συμπτώματα σαλμωνέλωσης δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Από τον έλεγχο όμως που έγινε στο κατάστημα είχε διαπιστωθεί ότι το κοτόπουλο ήταν μαζί με τα άλλα προϊόντα και έτσι πάρθηκαν τα δείγματα που βρέθηκαν θετικά.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε να κάνουμε με έναν, αλλά με τρεις προμηθευτές και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να προκύψει και κάποιος άλλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ του LamiaReport, αναμένονται τα αποτελέσματα του ΕΟΔΥ από συνολικά οκτώ καταστήματα και ελέγχονται προϊόντα και από άλλους προμηθευτές. Επιπλέον θα παρθούν και νέα δείγματα από εργαζόμενους. Συγχρόνως αποσύρονται οι παρτίδες που εντοπίστηκαν, ενώ οι κανονισμοί προβλέπουν και πρόστιμα.

Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι την τελευταία εβδομάδα, δεν υπήρξε κάποια νέα αδιαθεσία ατόμου μετά από κατανάλωση έτοιμου γεύματος. Οι ειδικοί επιμένουν ότι το μαγείρεμα σκοτώνει το μικρόβιο της σαλμονέλας, όταν το κρέας ξεπεράσει τους 65 βαθμούς (στο εσωτερικό του) για 10-15 λεπτά.

Στους 74 βαθμούς που είναι η θερμοκρασία ασφαλείας για όλα τα φαγητά, η σαλμονέλα εξοντώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Επειδή όμως τα οικιακά θερμόμετρα δεν είναι πάντα αξιόπιστα και μπορεί να χάνουν ακόμη και 2-3 βαθμούς και προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι όλη η μάζα του φαγητού έχει πιάσει και κρατήσει τους σωστούς βαθμούς, το αφήνουμε για 2-3 λεπτά.

