Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος ο σκηνοθέτης για μια πράξη και δύο απόπειρες βιασμού

Ένοχος για μια πράξη βιασμού και δύο απόπειρες βιασμού, κρίθηκε ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Λάμπρος Φιλίππου.

Ένοχος για δύο πράξεις απόπειρας βιασμού και μία πράξη βιασμού, κρίθηκε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Λάμπρος Φιλίππου, κατόπιν απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. 

Η κρίση περί ενοχής, σύμφωνα με το dikastiko.gr, διαμορφώθηκε με τέσσερις ψήφους έναντι τριών που ζητούσαν απαλλαγή, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και του επιβλήθηκε ποινή 4 ετών με αναστολής ως την έφεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εισαγγελική πρόταση τασσόταν υπέρ της απαλλαγής του κατηγορουμένου, λόγω του ότι τα θύματα φέρεται να είχαν επικοινωνήσει με τον ηθοποιό μετά την πράξη. 
 

