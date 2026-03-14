Λάρισα: Αγρότες με τρακτέρ έξω από το προσυνέδριο της ΝΔ – Παρέμβαση της αστυνομίας

Αγρότες προσπάθησαν να προσεγγίσουν με τα τρακτέρ τους το ξενοδοχείο στη Λάρισα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Τρακτέρ στο ξενοδοχείο όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός στη Λάρισα
Τρακτέρ στο ξενοδοχείο όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός στη Λάρισα
Οι αγρότες από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων επιχείρησαν το πρωί του Σαββάτου να παρατάξουν περίπου δέκα τρακτέρ απέναντι από το ξενοδοχείο στη Λάρισα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, η αστυνομία, έχοντας αναπτύξει κλούβες των ΜΑΤ στο σημείο, δεν επέτρεψε να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, τα τρακτέρ μετακινήθηκαν και στάθμευσαν σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο, στην έξοδο προς τη Νίκαια.

Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές και τους αγρότες, προκειμένου να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση.

 

