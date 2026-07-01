Λάρισα: Άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη μέσα σε λεωφορείο

Άνδρας φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη μέσα σε λεωφορείο στη Λάρισα την Τρίτη (30/6).

Ο άνδρας, σύμφωνα με το onlarissa.gr, συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Αγιάς, έπειτα από καταγγελία.

Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως θύτης προέβη σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος του κοριτσιού, την ώρα που αμφότεροι επέβαιναν σε λεωφορείο.

Η επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας: «Συνελήφθη, χθες (30-06-2026) το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, άνδρας, διότι, ως καταγγέλθηκε, λίγο νωρίτερα, ευρισκόμενος εντός λεωφορείου, προέβη σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης».