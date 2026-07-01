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Λάρισα: Άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη μέσα σε λεωφορείο

Άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι στη Λάρισα, μέσα σε λεωφορείο. Τι αναφέρει η καταγγελία.

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Λάρισα
Λεωφορείο στη Λάρισα | Shutterstock
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Άνδρας φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη μέσα σε λεωφορείο στη Λάρισα την Τρίτη (30/6). 

Ο άνδρας, σύμφωνα με το onlarissa.gr, συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Αγιάς, έπειτα από καταγγελία.

Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως θύτης προέβη σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος του κοριτσιού, την ώρα που αμφότεροι επέβαιναν σε λεωφορείο.

Η επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας: «Συνελήφθη, χθες (30-06-2026) το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, άνδρας, διότι, ως καταγγέλθηκε, λίγο νωρίτερα, ευρισκόμενος εντός λεωφορείου, προέβη σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης».

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