Λάρισα: Άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη μέσα σε λεωφορείο

Άνδρας φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη μέσα σε λεωφορείο στη Λάρισα την Τρίτη (30/6).
Ο άνδρας, σύμφωνα με το onlarissa.gr, συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Αγιάς, έπειτα από καταγγελία.
Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως θύτης προέβη σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος του κοριτσιού, την ώρα που αμφότεροι επέβαιναν σε λεωφορείο.
Η επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας: «Συνελήφθη, χθες (30-06-2026) το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, άνδρας, διότι, ως καταγγέλθηκε, λίγο νωρίτερα, ευρισκόμενος εντός λεωφορείου, προέβη σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης».
- Βασίλης Λεβέντης: Πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων
- Φωτιά στη Λητή: Μέσα σε ντουλάπα βρέθηκε η σορός του 12χρονου αγοριού - Τρόμαξε και κρύφτηκε
- Γωγώ Τσαμπά: Της πέταξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι στα Φάρσαλα - Δείτε το βίντεο
- «Ο φίλος μου ο Ζοτς»: Αυτά είναι τα στέκια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Αθήνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.