Λάρισα: Διαιτητής έγινε σάκος του μποξ από παράγοντα ομάδας

Συνεχίζει να παραδίδει «μαθήματα» πολιτισμού το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς σε πρόσφατο περιστατικό διαιτητής στη Λάρισα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από παράγοντα ομάδας στη διάρκεια του αγώνα.

Όπως μεταφέρει το onlarissa, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού (23/11) αγώνα για το πρωτάθλημα της Α’ Τοπικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Λάρισας, ανάμεσα στον Αετό Μακρυχωρίου και τον Δωτιέα Αγιάς.

Όπως προκύπτει από όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα και σύμφωνα με την αναφορά των διαιτητών, ο δεύτερος βοηθός γρονθοκοπήθηκε από μέλος της διοίκησης του Μακρυχωρίου, το οποίο εισήλθε απρόκλητα στον αγωνιστικό χώρο.

Σάκος του μποξ ο διαιτητής

Η ένταση όμως έμελλε να κορυφωθεί. Ένα ακόμη στέλεχος της ομάδας φέρεται να απείλησε λεκτικά το διαιτητικό τρίο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ασφάλειά τους, ενώ μάλιστα υπενθύμισε επεισόδιο που είχε καταγραφεί στο παρελθόν

Όπως επισημαίνεται στο φύλλο αγώνα, ακούστηκαν απειλητικές φράσεις περί «ξύλου» και «θα σας… γ@$%#@», ενώ μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι διαιτητές προχώρησαν σε μήνυση, καταγγέλλοντας σωματική βία, απειλές και εξύβριση.

«Πρόκειται για μία ασχήμια που δυστυχώς βλέπουμε ακόμη να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο την οποία ως άνθρωπος αλλά και ως πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας καταδικάζω απερίφραστα. Η βία δεν είναι ποτέ και για κανέναν λόγο λύση. Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη» σχολίασε μιλώντας στο μέσο ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας κ. Δημήτρης Μπουχλαριώτης.