Λάρισα: Eπίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο - «Είχαν στήσει σκηνικό θανάτου», λέει ο πατέρας του

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στη Λάρισα, με θύμα έναν 16χρονο ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στον Πλαταμώνα και γωνστοποιήθηκε λίγες μέρες μετά από ανάρτηση του πατέρα στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ξύλινα καδρόνια ακόμη και καρέκλες.

Το αγόρι, τραυματίστηκε στον μηρό από μαχαίρι, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Αν και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ο πατέρας του στην ανάρτησή του, κάνει λόγο για «απρόκλητη επίθεση» από «θρασύδειλα τομάρια».

Επίθεση κατά 16χρονου στη Λάρισα: Η ανάρτηση του πατέρα του

Ο πατέρας του ανήλικου θύματος, έγραψε στο Facebook: «Ο γιος μου, δέχτηκε μια απρόκλητη και εκ των ουκ άνευ επίθεση από συνομήλικό του με μαχαίρι, ο οποίος κατάφερε τρεις μαχαιριές στον μηρό, χτυπώντας ύπουλα από πίσω, η μία μόλις ένα εκατοστό από την κεντρική αρτηρία. Καταλαβαίνετε όλοι τι θα συνέβαινε αν το χτύπημα ήταν λίγο παραδίπλα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο γιος μου και η παρέα του έτυχε να περνάνε από το λάθος σημείο την λάθος στιγμή. Συμμορίες ανηλίκων είχαν στήσει ένα σκηνικό θανάτου, οπλισμένοι με ξύλα, αλυσίδες, μαχαίρια.

Ο γιος μου και η παρέα του, έτυχε να περνάνε σύμφωνα με επιβεβαιωμένες μαρτυρίες από το συγκεκριμένο σημείο στον Πλαταμώνα, (στο ύψος του καφέ Franklin στον κεντρικό δρόμο), επιστρέφοντας από διασκέδαση και κατευθυνόμενοι στο σπίτι. Δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό. Ούτε αυτός, ούτε η παρέα του.

Η βία όμως είναι τυφλή. Πάνω στην αναμπουμπούλα, τα θρασύδειλα τομάρια θέλοντας να αφήσουν οπωσδήποτε θύμα πίσω τους, χτύπησαν τυφλά. Όποιον βρήκαν μπροστά τους στην προσπάθεια τους να διαφύγουν.

Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Η Αστυνομία μας έχει διαβεβαιώσει ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Κάνω δημόσια έκκληση. Αν κάποιος ήταν μάρτυρας στο περιστατικό, αν γνωρίζει οτιδήποτε, είτε να το καταθέσει στην Αστυνομία, είτε να με ενημερώσει με προσωπικό μήνυμα.

Κάτι τέτοιο δεν γίνεται να περάσει ατιμώρητο. Το παιδί είναι καλά, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο ευτυχώς και είμαστε ευγνώμονες για αυτό. Αύριο όμως μπορεί να είναι το δικό σου παιδί. Και η κατάληξη να μην είναι η ίδια.

Πρέπει να τελειώσουμε εχθές με την βία, ειδικά μεταξύ ανηλίκων. Είναι ευθύνη όλων μας. Προσωπικά, δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Κάθε μαρτυρία, κάθε βοήθεια, είναι ευπρόσδεκτη. Σας ευχαριστώ», έγραψε στα social media.