Λάρισα: Πέντε ανήλικοι χτύπησαν μαθητή έξω από σχολείο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ανήλικων στη Λάρισα, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όπως καταγγέλθηκε, μεσημβρινές ώρες της 16/10 έξω από σχολείο στη Λάρισα, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, 5 ανήλικοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλου ανήλικου, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο.

Ο ανήλικος παθών μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.