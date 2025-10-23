Μενού

Λάρισα: Πέντε ανήλικοι χτύπησαν μαθητή έξω από σχολείο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο, αυτή τη φορά στη Λάρισα.

Reader symbol
Newsroom
Απαγωγή επιχειρηματία: Απειλούσαν να του κόψουν τα δάχτυλα - Ποινική δίωξη στον τράπερ και τα άλλα μέλη της σπείρας
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
  • Α-
  • Α+

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε  ανήλικων στη Λάρισα, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όπως καταγγέλθηκε, μεσημβρινές ώρες της 16/10 έξω από σχολείο στη Λάρισα, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, 5 ανήλικοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλου ανήλικου, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο.

Ο ανήλικος παθών μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ