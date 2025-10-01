Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στους Γόνους, στη Λάρισα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και παραπέμπεται στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Όπωςαναφέρει η ΕΡΤ, η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής και δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα, ωστόσο ολόκληρος ο Όλυμπος θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται, ότι οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο, που έχασε την ζωή του εγκατέλειψαν το σημείο, έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία και αναζητούνται για καταθέσεις.