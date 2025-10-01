Λάρισα: Τι εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο του 53χρονου - Το «εργοτάξιο» χρυσοθηρίας στη σπηλιά

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διάσωσης, ο 53χρονος άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στους Γόννους και την Καλλιπεύκη στη Λάρισα, έχασε τη ζωή του

Στο μεταξύ, οι αρχές εκτιμούν ότι το θύμα στη σπηλιά που βρίσκονταν συνολικά τρία άτομα σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε στήσει πρόχειρο «εργοτάξιο» και αναζητούσε χρυσές λίρες.

Μεταξύ των τεσσάρων μελών είναι και ένας 77χρονος, ο οποίος αντιμετώπισε έντονη δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, μετά την παροχή φροντίδας κρατείται πλέον από τις αστυνομικές αρχές, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο ίδιος κατάγεται από τον Αλμυρό, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας γραφείο τελετών.

Οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται για καταθέσεις.

Λάρισα: Τι εξετάζουν οι αρχές

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο.

Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.

Η τοπική κοινωνία σε Αλμυρό, Βόλο και Πτελεό παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, καθώς η υπόθεση φέρνει στο φως με τραγικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβουν τέτοιες παράτολμες και παράνομες αναζητήσεις.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr