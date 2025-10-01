Λάρισα: Πώς έχασε τη ζωή του ο 53χρονος - Τα ευρήματα για τον θάνατό του

Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια ενός 53χρονου άνδρα να εντοπίσει κρυμμένο θησαυρό σε σπηλιά στην περιοχή των Γόννων, στη Λάρισα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από βάθος 23 μέτρων, με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα να δείχνουν πως υπέστη πνευμοθώρακα, πιθανότατα από την πτώση του, ενώ είχε υποστεί και κάταγμα στο πόδι.

Ο πνευμοθώρακας — κατάσταση κατά την οποία καταρρέει ο πνεύμονας — φέρεται να ήταν η αιτία του θανάτου του, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, ώστε να εξακριβωθεί εάν υπήρξε και αιμοθώρακας (συσσώρευση αίματος στην κοιλότητα του θώρακα).

Πώς έγινε το δυστύχημα

Ο 53χρονος βρισκόταν μαζί με ομάδα τριών ακόμη ατόμων στην προσπάθεια να εντοπίσουν λίρες σε σπηλιά της περιοχής. Κατά την εξερεύνηση, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε σε βάθος περίπου 23 μέτρων, εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, οι υπόλοιποι άνδρες πανικοβλήθηκαν. Ένας εξ αυτών παρέμεινε στο σημείο και κάλεσε τις Αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ενώ οι άλλοι δύο εγκατέλειψαν την περιοχή και αναζητούνται από την Αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ και άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον 53χρονο από το εσωτερικό της σπηλιάς. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη νεκρός.

Η έρευνα συνεχίζεται από τις αστυνομικές αρχές για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, καθώς και για την ταυτοποίηση και σύλληψη των συνεργών του. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο παράνομης ανασκαφής.

