Λάρισα: Προσαγωγή άνδρα που κυκλοφορούσε γυμνός παρενοχλώντας τους περαστικούς

Στην προσαγωγή ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στη Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής. Σύμφωνα με το onlarissa.gr ο άνδρας εθεάθη στην οδό Αυξεντίου γυμνός να προβαίνει σε άσεμνες χειρονομίες προς τους περαστικούς.
Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο τον σκέπασαν με ένα σεντόνι και τον προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα.
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