Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 ετών με εγκαύματα από καυτό λάδι

Τραγικό ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα (25/10) στη Λάρισα, με ένα μωρό 18 μηνών να διακομίζεται εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στη Λάρισα.

Το βρέφος, φέρει εκτεταμένα εγκαύματα καθώς έπεσε πάνω του καυτό λάδι.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια στιγμή ενημερώθηκαν οι Αρχές προκειμένου να γίνει έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη.