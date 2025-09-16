Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος που δημιούργησε και έστειλε πλαστό πορνογραφικό βίντεο με 11χρονο

Ένας 13χρονος μαθητής, στην Λάρισα, συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη για τη δημιουργία και διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Το επεξεργασμένο βίντεο φέρεται να χρησιμοποιεί φωτογραφία ενός 11χρονου, απεικονίζοντας το παιδί σε άσεμνη, γυμνή μορφή, και να διαnεμήθηκε σε κλειστή ομάδα κοινωνικού δικτύου.

Οι γονείς του 11χρονου κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, δηλώνοντας ότι το παραποιημένο βίντεο κυκλοφόρησε σε ιδιωτικό διαδικτυακό κύκλο συνομηλίκων. Από την προανάκριση προκύπτει ότι ο 13χρονος χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή του υλικού και στη συνέχεια το κοινοποίησε μέσα σε κλειστή ηλεκτρονική ομάδα.

Ο συλληφθείς, μαθητής της Α’ Γυμνασίου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας.

Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές διερευνούν το εύρος της διακίνησης και τυχόν συμμετοχή τρίτων, ενώ τα στοιχεία της έρευνας θα καθορίσουν τις περαιτέρω ποινικές διαδικασίες.

Πηγή: onlarissa.gr