Λάρισα: Την ενοχή του καθηγητή που ασέλγησε σε μαθήτρια, ζητά ο εισαγγελέας - «Κάναμε μόνο sexting»

Την ενοχή του 58χρονου καθηγητή Θεολογίας για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη κατά συρροή και της πορνογραφίας ανηλίκων, πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, η ανήλικη ήταν μαθήτρια στο σχολείο σε χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στο οποίο εργαζόταν ο κατηγορούμενος, ως καθηγητής, όταν όλα ξεκίνησαν το 2025.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος δήλωσε πως έκανε μόνο «sexting» με την ανήλικη, δηλαδή αντάλλασσαν μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ παρδέχθηκε πως έλαβε και ένα βίντεο με την ανήλικη, το οποίο υποστηρίζει ότι έσβησε αμέσως από το κινητό του.

«Ουδέποτε, ουδέποτε, ουδέποτε το έχω κάνει» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφορικά με τις κατηγορίε ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις μέσα στο σχολείο, κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων.

Όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για ποιο λόγο η κοπέλα να πει ψέματα, η απάντηση του ήταν πως το έκανε είτε ως ένα τρόπο διαφυγής από το οικογενειακό της περιβάλλον είτε λόγω ματαίωσης, όταν η ίδια συνειδητοποίησε πως δεν θα γίνονταν πραγματικότητα οι φαντασιώσεις που αντάλλασσαν στα μηνύματα.

Όπως υποστήριξε, η κοπέλα ήταν εκείνη που ξεκίνησε να δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον, όταν άρχισε να τον ρωτά στο σχολείο για ζητήματα θεολογικής και σεξουαλικής φύσεως. Στη συνέχεια άρχισαν να ανταλλάσουν email και έτσι κατέληξαν σε προσωπικές συνομιλίες.

Όταν τα μηνύματα έγιναν πλέον σεξουαλικά ανέφερε πως κολακεύτηκε και ότι ένιωσε πως κάποιος άνθρωπος τον εκτιμάει.

«Θέλατε επιβεβαίωση από μία έφηβη;» ήταν η ερώτηση της Προέδρου με τον κατηγορούμενο να απαντά πως «Δεν το σκέφτηκα καν. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στη ζωή μου».

Στην αγόρευση του ο εισαγγελέας αναφέρθηκε στο ζήτημα σχετικά με το αν οι ισχυρισμοί της κοπέλας είναι αληθείς. Τόνισε πως η ανήλικη ανέφερε σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα τα όσα συνέβησαν επισημαίνοντας και την κατάθεση της ψυχολόγου του σχολείου ότι είναι ένα παιδί με συγκροτημένη σκέψη και ότι δεν θα μπορούσαν να είναι αποκυήματα της φαντασίας της όσα ανέφερε.