Λατινοπούλου για το έπος του '40: «Το ΟΧΙ το είπε ο Μεταξάς και όχι ο ελληνικός λαός»

H Αφροδίτη Λατινοπούλου «ξαναχτυπά» με ανάρτηση στα social media, αυτή τη φορά δίνοντας μαθήματα ιστορίας στους ακολούθους της για την 28η Οκτωβρίου, παραθέτοντας «τέσσερα πράγματα τα οποία δεν διδάχτηκαν στα ελληνικά σχολεία» σύμφωνα με την ίδια.

Η Λατινοπούλου «πλέκει το εγκώμιο» στον Ιωάννη Μεταξά επιβραβεύοντας τον για τις πολιτικές του ικανότητες αλλά και την αριστεία του στην τέχνη και υπογραμμίζει ότι το «ΟΧΙ» δεν το είπε ο ελληνικός λαός αλλά ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς».

Αφού παρέθεσε τα επιτεύγματα του Ιωάννη Μεταξά, η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκλεισε λέγοντας: «Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, Ζήτω το Έθνος, Ζήτω η Ελλάς».

Λατινοπούλου: «Ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το "ΟΧΙ" και όχι ο ελληνικός λαός»

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

«4 πράγματα που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Ελληνικό έπος του 1940:

1ον Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς είπε το περίφημο ΟΧΙ στο τελεσίγραφο του Ιταλού πρέσβη και όχι ο Ελληνικός λαός.

2ον Ο Ιωάννης Μεταξάς άριστος γνώστης της τέχνης του πολέμου είχε αναδιοργανώσει πλήρως μέσα τρία χρόνια τον διαλυμένο Ελληνικό Στρατό από τα δύο κινήματα των Βενιζελικών του 1933 και του 1935

3ον Ο Ιωάννης Μεταξάς χειρίστηκε άψογα τον τορπιλισμό της Έλλης μη σηκώνοντας θόρυβο ενώ έμπαινε στην τελική φάση της οργάνωσης του Ελληνικού στρατού για τον πόλεμο με τους Ιταλούς.

4ον στον Ιωάννη Μεταξά οφείλουμε την εποποιία του Ρούπελ αφού στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έφτιαξε την περίφημη γραμμή Μεταξά που υποκλίθηκαν μέχρι και οι πανίσχυροι Γερμανοί.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου

Ζήτω το Έθνος

Ζήτω η Ελλάς».

Δείτε την ανάρτησή της: