Λαύκος Πηλίου: Στο «μπαλκόνι» του Παγασητικού

Καλοδιατηρημένα αρχοντικά, ανθισμένες αυλές, πετρόκτιστες βρύσες, μια εντυπωσιακή πλατεία και άπλετη θέα στον Παγασητικό. Στη νότια πλευρά του Πηλίου, σε απόσταση 50 χλμ. από τον Βόλο, ο Λαύκος περιμένει τους ταξιδιώτες που θέλουν να ανακαλύψουν αυθεντικούς προορισμούς μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Πρόκειται για έναν από τους ωραιότερους και πιο παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής, ένα χωριό-ησυχαστήριο που διατηρεί ακέραια την παράδοση και την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική με πέτρινα, παλιά κτίρια και καλντερίμια που σε προκαλούν να τα περπατήσεις.

