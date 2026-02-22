Μενού

Λαύκος Πηλίου: Στο «μπαλκόνι» του Παγασητικού

Ανακαλύψτε τον γραφικό Λαύκο, ένα από τα πιο όμορφα χωριά του νοτίου Πηλίου.

Καλοδιατηρημένα αρχοντικά, ανθισμένες αυλές, πετρόκτιστες βρύσες, μια εντυπωσιακή πλατεία και άπλετη θέα στον Παγασητικό. Στη νότια πλευρά του Πηλίου, σε απόσταση 50 χλμ. από τον Βόλο, ο Λαύκος περιμένει τους ταξιδιώτες που θέλουν να ανακαλύψουν αυθεντικούς προορισμούς μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Πρόκειται για έναν από τους ωραιότερους και πιο παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής, ένα χωριό-ησυχαστήριο που διατηρεί ακέραια την παράδοση και την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική με πέτρινα, παλιά κτίρια και καλντερίμια που σε προκαλούν να τα περπατήσεις.

