Λαύκος Πηλίου: Στο «μπαλκόνι» του Παγασητικού

Καλοδιατηρημένα αρχοντικά, ανθισμένες αυλές, πετρόκτιστες βρύσες, μια εντυπωσιακή πλατεία και άπλετη θέα στον Παγασητικό. Στη νότια πλευρά του Πηλίου, σε απόσταση 50 χλμ. από τον Βόλο, ο Λαύκος περιμένει τους ταξιδιώτες που θέλουν να ανακαλύψουν αυθεντικούς προορισμούς μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Πρόκειται για έναν από τους ωραιότερους και πιο παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής, ένα χωριό-ησυχαστήριο που διατηρεί ακέραια την παράδοση και την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική με πέτρινα, παλιά κτίρια και καλντερίμια που σε προκαλούν να τα περπατήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Όλες οι αλλαγές που έρχονται στη στρατιωτική θητεία - Σε ποια ΕΣΣΟ εγκαινιάζονται
- Χωρίς καύσιμα, τρόφιμα, τουρίστες: Η ζωή στην Κούβα μοιάζει να έχει «παγώσει»
- Η γειτονιά της Αθήνας που θα είναι ο επόμενος στόχος του gentrification
- «Θα σου πω κάτι και δεν θέλω να το κόψεις» - Γιατί τα πήραν Δήμου και Γαρμπή με τον Gio Kay
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.