Λαύριο: Μεγάλη καθίζηση δρόμου από σπασμένο αγωγό της ΕΥΔΑΠ - Ταλαιπωρία για οδηγούς και κατοίκους

Μεγάλο πρόβλημα στο οδόστρωμα προκάλεσε σπασμένος αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο.

Η καθίζηση που προκλήθηκε είναι πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας, ώστε τα αυτοκίνητα να περνάνε μέσα από τα Καλύβια.

Το συμβάν συνέβη γύρω στις δύο τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτό γρήγορα καθώς έτυχε εκείνη την ώρα από το συγκεκριμένο σημείο να περνάει ένα περιπολικό. Από εκείνη την ώρα σταμάτησε την κυκλοφορία ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα ενώ εδώ και ώρες οι κάτοικοι δεν έχουν νερό στα σπίτια τους.

Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι άγνωστο αν θα καταφέρουν σήμερα να αποκαταστήσουν τη ζημιά.