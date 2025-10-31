Λαύριο: Στη φυλακή προπονητής βόλεϊ που ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του

Σοκάρει η σύλληψη 71χρονου προπονητή βόλεϊ από δυνάμεις της ΕΛΑΣ που κατηγορείται ότι ασελγούσε κατ΄εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης αθλήτριάς του στην περιοχή του Λαυρίου.

Ο 71χρονος προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο συνελήφθη κατόπιν σχετικού εντάλματος για κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 17χρονης αθλήτριάς του.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στις Αρχές για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης από πέρυσι τον Νοέμβριο έως φέτος την άνοιξη, διάστημα στο οποίο η υπόθεση διερευνούνταν.

Όταν συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, δόθηκαν στη Διακιοσύνη και εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σε βάρος του, το οποίο εκτελέστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαυρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 71χρονος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως προπονητής και προσέγγισε την ανήλικη, ενερνώντας ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ΑΚ 585740 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 18/01/2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής, συγκρότημα Πάνορμος 1 και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της»