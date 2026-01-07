«Λέγεται καρκίνος, θα βγούμε νικητές»: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του δημάρχου του Αγίου Ευστρατίου

Το δικό του μήνυμα στέλνει ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, μετά τη δημόσια αποκάλυψη, ανήμερα των Θεοφανίων, ότι πάσχει από σπάνια μορφή καρκίνου.

Μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο κ. Σινάνης τόνισε πως η απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά ήταν ζήτημα ειλικρίνειας, καθώς, όπως ανέφερε, η πληροφορία είχε ήδη διαρρεύσει. «Νομίζω πως η ειλικρίνεια είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε, ειδικά σε μια μικρή κοινωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, στη σημερινή εποχή ο καρκίνος δεν αποτελεί πλέον μια ανίκητη ασθένεια και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με φόβο. «Λέγεται καρκίνος, λέγεται χημειοθεραπεία. Όπως οι νησιώτες αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα, είτε ακτοπλοϊκά είτε της καθημερινότητας, έτσι κι αυτό είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουμε και θα βγούμε νικητές», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην αντίδραση των κατοίκων του Αγίου Ευστρατίου, ο δήμαρχος είπε πως λαμβάνει ευχές και μηνύματα στήριξης από όλους. Όπως εξήγησε, πριν από περίπου έναν μήνα αντιλήφθηκε το πρόβλημα, το οποίο αφορά καρκίνο στα μαλακά μόρια του αριστερού ποδιού, χωρίς ευτυχώς να έχει υπάρξει μετάσταση.

«Βλέπεις ένα πρήξιμο στο πόδι και συνήθως το αποδίδεις σε κούραση ή κάποια φλεγμονή. Ευτυχώς, ένας συνάδελφος από τον Δήμο με έπιασε από τον γιακά και με πήγε για μαγνητική, ώστε να το ελέγξω», δήλωσε.

Ο κ. Σινάνης γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει για να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους πολίτες να μην φοβούνται και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τα προβλήματα υγείας τους.