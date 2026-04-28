Μενού

Λέρος: 90 χρόνια κάθειρξη σε διακινητή για το ναυάγιο, στο οποίο σκοτώθηκαν 3 παιδιά και μια γυναίκα

Το Εφετείο επέβαλε κάθειρξη 90 ετών σε 33χρονο διακινητή για το ναυάγιο ανοικτά της Λέρου στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους τρία παιδιά και μία γυναίκα.

Reader symbol
Newsroom
Λιμενικό στα ανοιχτά της Θεσσαλονίκης
Λιμενικό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ποινή κάθειρξης 90 ετών και 10 ημερών και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 320.000 ευρώ επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Β' Βαθμού Δωδεκανήσου σε 33χρονο αλλοδαπό για το ναυάγιο που είχε σημειωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023 ανοικτά της Λέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα παιδιά και μία γυναίκα.

Ο 33χρονος αλλοδαπός ήταν ως ο διακινητής των 43 ατόμων που είχαν διασωθεί από τους Λιμενικούς ανοικτά της Λέρου και κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά από κυβερνήτη πλωτού μέσου από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και εκ κερδοσκοπίας, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και από την οποία επήλθε θάνατος αλλά και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σε πρώτο βαθμό ο 33χρονος (Δεκέμβριος 2023) είχε σε συνολική ποινή κάθειρξης 212 έτη και ένα μήνα (εκτιτέα τα 20 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 2.200.000 ευρώ με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το ταξίδι είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια και η βάρκα είχε βρεθεί ημιβυθισμένη σε βραχώδη ακτή στην περιοχή της Λέρου. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των ερευνών ήταν δυσμενείς με ανέμους εντάσεως 8 Μποφόρ, χαμηλή ορατότητα και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ