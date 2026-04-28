Λέρος: 90 χρόνια κάθειρξη σε διακινητή για το ναυάγιο, στο οποίο σκοτώθηκαν 3 παιδιά και μια γυναίκα

Ποινή κάθειρξης 90 ετών και 10 ημερών και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 320.000 ευρώ επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Β' Βαθμού Δωδεκανήσου σε 33χρονο αλλοδαπό για το ναυάγιο που είχε σημειωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023 ανοικτά της Λέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα παιδιά και μία γυναίκα.

Ο 33χρονος αλλοδαπός ήταν ως ο διακινητής των 43 ατόμων που είχαν διασωθεί από τους Λιμενικούς ανοικτά της Λέρου και κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά από κυβερνήτη πλωτού μέσου από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και εκ κερδοσκοπίας, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και από την οποία επήλθε θάνατος αλλά και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σε πρώτο βαθμό ο 33χρονος (Δεκέμβριος 2023) είχε σε συνολική ποινή κάθειρξης 212 έτη και ένα μήνα (εκτιτέα τα 20 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 2.200.000 ευρώ με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το ταξίδι είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια και η βάρκα είχε βρεθεί ημιβυθισμένη σε βραχώδη ακτή στην περιοχή της Λέρου. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των ερευνών ήταν δυσμενείς με ανέμους εντάσεως 8 Μποφόρ, χαμηλή ορατότητα και ισχυρές βροχοπτώσεις.