Λέρος: Ελεύθερος ο 17χρονος που σκότωσε τον πατέρα του μετά από καβγά

Ο 17χρονος ο οποίος ομολόφησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του μετά από διαπληκτισμό την προηγούμενη εβδομάδα στη Λέρο, αφέθηκε ελεύθερος μετ'α από σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Σύμφωνα με τον ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μοναδικός όρος που υπεβλήθη στον ανήλικο είναι να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου.

Κατά την απολογία του, ο 17χρονος, περιέγραψε ότι οι καβγάδες είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.