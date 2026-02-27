Λέρος: Ο πατέρας «ήταν νευρικός» – Βίντεο‑ντοκουμέντο με τον ξυλοδαρμό του γιου πριν από ένα χρόνο

Μια συγκλονιστική υπόθεση πατροκτονίας αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) στην Λέρο, όταν 50χρονος άνδρας έχασε την ζωή του μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσε, έπειτα από έντονο καυγά με τον 18χρονο γιο του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, υπήρχε ιστορικό κακοποίησης από τον πατέρα προς τον γιο, σύγκεκριμένα το «χαμόγελο του παιδιού» επιβεβαιώνει ότι τον Αύγουστο του 2021 είχε λάβει καταγγελία πως πατέρας στην Λέρο κακοποιούσε συστηματικά το παιδί του.

Tα παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει ένα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News απεικονίζει ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από ένα χρόνο, μεταξύ του 50χρονου θύματος και του γιου του, στο συνεργείο, όπου έλαβε χώρα το σοκαριστικό έγκλημα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

«Ήτανε σκληρός, νευρικός ο εγγονός μου»

Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News ο κος Δημήτρης, πατέρας του 50χρονου θύματος και παππούς του νεαρού πατροκτόνου, ανέφερε και πως οι δύο άντρες ήταν νευρικοί, ενώ για τον εγγονό του ανέφερε πως παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά από νεαρή ηλικία.

«Ήτανε σκληρός, νευρικός ο εγγονός μου. Δεν άκουγε, δημιουργούσε προβλήματα από μικρό παιδί. Ο γιος μου, ο συγχωρεμένος, ήταν νευρικός κι αυτός».

«Έχω ακούσει ότι τον χτύπαγε. Όχι ότι τον χτύπαγε σκληρά. Το έστελνε να πάει να πάρει ένα ανταλλακτικό για να κάνει καμιά βόλτα και γύρναγε μετά από τρεις ώρες. Ο εγγονός μου είχε πιάσει τσιγάρο μικρός. Εγώ είχα να πάω τριάμισι χρόνια στη Λέρο, γιατί είχα τη μητέρα μου εδώ και μετά πήγα στη Λέρο, κι είδα τον εγγονό μου με τσιγάρο. Έβγαζε στο Facebook για ‘Κελί 33’, για μαριχουάνες…».