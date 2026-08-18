Λέσβος: Συναγερμός μετά τη βύθιση σκάφους αναψυχής - Διάσωση πέντε ατόμων

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν πέντε άτομα μετά τη βύθιση ερασιτεχνικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν, στη θαλάσσια περιοχή «Μερσινιά» Πλωμαρίου στη Λέσβο.
Οι πέντε επιβάτες περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτι καλά στην υγεία τους
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