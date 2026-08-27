Λευκάδα: Έξι συλλήψεις για βομβιστική επίθεση σε βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

Στη σύλληψη έξι ατόμων, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για βομβιστική επιθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο στη Λευκάδα, προχώρησαν οι Αρχές μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όπως μεταδίδει το lefkadatoday.gr, η εντολή για την επίθεση φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου.

Η υπόθεση αφορά την τοποθέτηση ισχυρού αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισκέπτεται την Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι συλλήψεις σημιώθηκαν στις 25 και 26 Αυγούστου και αφορούν πέντε άνδρες και μία γυναίκα. Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Το χρονικό της βομβιστικής επίθεσης

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, το περιστατικό είχε λάβει χώρα στις 23 Ιανουαρίου 2026, σε βίλα στην περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι της Λευκάδας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν τοποθετήσει στο πίσω μπαλκόνι της κατοικίας έναν ιδιαίτερα ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από περίπου 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι.

Ο μηχανισμός τελικά δεν εξερράγη, καθώς ο επιστάτης της βίλας τον αντιλήφθηκε και αμέσως κάλεσε τις Αρχές, με την υπόθεση να περνά στη συνέχεια στο μικροσκόπιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Το ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι η εντολή για την επίθεση φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ πρόσωπα. Ως φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί εμφανίζονται δύο κρατούμενοι, ένας ελληνικής και ένας αλβανικής καταγωγής, ενώ στους έξι συλληφθέντες αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης.