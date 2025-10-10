Λιβαδειά: Η ιδανική απόδραση για καλό φαγητό κοντά στην Αθήνα

Η Λιβαδειά είναι μια πόλη με ξεχωριστό χαρακτήρα, με τα νερά να κυλούν ανάμεσα στα πέτρινα γεφύρια και το ρολόι να δεσπόζει στην κορυφή της, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Η πρωτεύουσα της Βοιωτίας βρίσκεται μόλις 130 χλμ. από την Αθήνα, γεγονός που την καθιστά ιδανικό προορισμό ακόμα και για μονοήμερες αποδράσεις.

