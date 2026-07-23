Η εφημερίδα Libération, σε εκτενές της ρεπορτάζ κάνει αναλυτική αναφορά στις υποδομές - ή μάλλον στην έλλειψη αυτών, καθώς η έλλειψη σκιάς, τουαλέτας και νερού κυριαρχούν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης υπογραμμίζει πώς η Ακρόπολη αποτελεί «παγίδα» για 4,5 εκατομμύρια των τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρόνο, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στους εργαζόμενους οι οποίοι καταγγέλλουν την αναποτελεσματικότητα πολλών υπηρεσιών.

Το ρεπορτάζ της Libération | Στιγμιότυπο από το ρεπορτάζ της Libération

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στους πρόποδες της Ακρόπολης, ένα ζευγάρι Γερμανών μαλώνει τα παιδιά του: «Σταματήστε να τσακώνεστε. Αναγκαστήκαμε να κατέβουμε εξαιτίας σας. Φτάνει πια!». Ο πατέρας, εξηγεί στη Libération: «Πληρώσαμε 30 ευρώ τα εισιτήριά μας και ο μικρός χρειάστηκε να πάει στην τουαλέτα. Εκεί πάνω δεν υπάρχουν τουαλέτες. Κατεβήκαμε όλοι μαζί και τώρα δεν θέλουν να μας αφήσουν να ξαναμπούμε». Έπειτα αναστενάζει: «Με αυτούς τους 38 βαθμούς, δεν είναι εύκολο για κανέναν».

Μερική ώρα μετά δύο Γαλλίδες που αποχωρούσαν από τον αρχαιολογικό χώρο ανέφεραν: «Ευτυχώς, είχαμε ρωτήσει από πριν αν υπήρχαν τουαλέτες επάνω. Και μας κατεύθυναν σε εκείνες που βρίσκονται ακριβώς πριν από τις περιστροφικές μπάρες εισόδου» και συνεχίζει λέγοντας, «αλλά το χειρότερο είναι για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πάνω, ορισμένες φορές μέσα σε φυλάκια εκτεθειμένα στον ήλιο. Οι συνθήκες τους είναι τρομερές».

Ανέφεραν επιπλέον πως παρότι είχαν νερό, δεν ήταν αρκετό. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρούν την τιμή του εισιτηρίου μάλλον ακριβή.

Επικοινωνιακή κίνηση η διανομή νερού, καπέλων και αντηλιακού

Από τις 9.00 το πρωί η διαδρομή είναι γεμάτη εμπόδια, καθώς μερικοί ψάχνουν σκιά, άλλοι προσπαθούν να βρουν την ουρά, ενω την Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Ερυθρός Σταυρός μοίραζε νερό καπέλο και αντηλιακά.

Η Σοφία Μάρκελου, μία από τις εθελόντριες, αναφέρει στη Libération: «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που καθιέρωσε πριν από αρκετά χρόνια ο αγαπητός μας πρόεδρος, Αντώνιος Αυγερινός, και την οποία συνεχίζουμε να υλοποιούμε κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα». Και προσθέτει, με μια δόση υπερηφάνειας: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που βρίσκεται εδώ για την παροχή πρώτων βοηθειών, είναι πάντοτε έτοιμος να επέμβει όταν η κυβέρνηση ή ο πληθυσμός μάς χρειάζεται».

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«Είναι μια ωραία επικοινωνιακή επιχείρηση για να δείχνουν καλό πρόσωπο μπροστά στις κάμερες», σημειώνει μια εργαζόμενη στην Ακρόπολη που μιλά ανώνυμα. Επισημαίνει δε, πως «πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα: οι υπηρεσίες που παρέχονται στους τουρίστες εξελίχθηκαν αντιστρόφως ανάλογα με την αύξηση της τιμής του εισιτηρίου, η οποία από 20 ευρώ ανέβηκε στα 30 ευρώ το 2024».

«Εδώ και ενάμιση χρόνο, οι τουαλέτες είναι εκτός λειτουργίας, σε τέτοιο βαθμό ώστε ορισμένοι άνθρωποι αναγκάζονται να ουρούν ανάμεσα στα μάρμαρα, ή ακόμη και να κάνουν κάτι χειρότερο. Ο ανελκυστήρας που προορίζεται για άτομα με μειωμένη κινητικότητα είναι συχνά χαλασμένος ή λειτουργεί μόνο για λίγες ώρες. Όσο για την είσοδο, επικρατεί χάος από τότε που η διαχείρισή της ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία», αναφέρει.

Μήπως πρόκειται για υπερβολική; Η εργαζόμενη βγάζει το κινητό της. Οι φωτογραφίες της, τις οποίες εξέτασε η Libération, δείχνουν ίχνη περιττωμάτων, πυροσβέστες να μεταφέρουν άτομα με μειωμένη κινητικότητα και συνωστισμό στην είσοδο. Άλλοι εργαζόμενοι ή φύλακες δίνουν μαρτυρίες που συγκλίνουν με τα παραπάνω, αλλά αρνούνται να αναφερθούν τα ονόματά τους, καθώς, όπως λέει ένας από αυτούς στην εφημερίδα, «φοβάμαι μήπως χάσω τη δουλειά μου».

VIP επισκέψεις την τιμή των 5.000 ευρώ

Το 2023, σύμφωνα με την εφημερίδα, το υπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για «την ανάληψη του συστήματος έκδοσης και ελέγχου ηλεκτρονικών εισιτηρίων» της Ακρόπολης. «Οι εταιρείες που κέρδισαν τον διαγωνισμό δεν είναι σε θέση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής», υποστηρίζει ένας εργαζόμενος.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα σωματεία των εργαζομένων στον Πολιτισμό και των ξεναγών καταγγέλλουν την προκήρυξη από τον ΟΔΑΠ, κατόπιν απόφασης της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, ενός ακόμη διαγωνισμού για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση χώρων υγιεινής και θυρίδων φύλαξης στους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και η Ακρόπολη. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες θα είναι επί πληρωμή.

Για τους εργαζομένους, πρόκειται για ακόμη μεγαλύτερο σοκ, καθώς ήδη αντιδρούν στις «VIP επισκέψεις» στον αρχαιολογικό χώρο, οι οποίες κοστίζουν 5.000 ευρώ και επιτρέπουν στους επισκέπτες να αποφεύγουν τον συνωστισμό, σύμφωνα με μία πηγή, πέρυσι πραγματοποιήθηκαν περίπου 70 τέτοιες ιδιωτικές επισκέψεις, αναφέρει η εφημερίδα.

Ένας από τους εργαζομένους προσθέτει: «Τώρα θέλουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εστίασης στον χώρο. Αρμέγουν τους τουρίστες και μετατρέπουν τον Ιερό βράχο σε εμπόρευμα».