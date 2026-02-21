Λήμνος: Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Λήμνο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα, αλλά και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ αφού ο χείμαρρος υπερχείλισε, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν ποτάμια.

Η στάθμη του νερού, η οποία ανέβηκε απότομα, παρέσυρε φερτά υλικά, ενώ η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης.

Να σημειωθεί ότι στους κατοίκους εστάλη μήνυμα του 112, όπως αναφέρει το limnosreport.gr, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για εικόνες που θύμιζαν «ποτάμι», ενώ συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων.

Παρόλα αυτά η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη, με τις Aρχές να κάνουν έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.