«Αν λιποθυμήσει, θα τον μαζέψω»: Εξοργιστικό περιστατικό με τραυματιοφορέα σε νοσοκομείο

Αντιμέτωπος με την απόλυτη αναλγησία βρέθηκε ένας 87χρονος ασθενής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας, όταν υπάλληλος αρνήθηκε να τον διευκολύνει παρέχοντάς του αναπηρικό αμαξίδιο, παρά τις εξοντωτικές συνθήκες του καύσωνα.

Το πρωτοφανές περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης. Ο ηλικιωμένος προσήλθε στο νοσηλευτικό ίδρυμα συνοδευόμενος από τον γιο του προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Τα εξωτερικά ιατρεία απείχαν περίπου 100 μέτρα, απόσταση απαγορευτική για τον ήδη καταπονημένο ασθενή υπό αυτές τις θερμοκρασίες.

Φοβούμενος το ενδεχόμενο κατάρρευσης ή λιποθυμίας του πατέρα του λόγω της αφόρητης ζέστης, ο γιος απευθύνθηκε σε έναν τραυματιοφορέα, ζητώντας του να τους διαθέσει ένα καροτσάκι. Η απάντηση που έλαβε, όμως, προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Βασισμένο σε μαρτυρίες, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο τραυματιοφορέας επέδειξε ιδιαίτερα αγενή συμπεριφορά, αρνούμενος το αίτημα και λέγοντας κυνικά:

«Όπως τον έφερες σε αυτό το κτίριο, έτσι να τον πας και στα εξωτερικά ιατρεία», προσθέτοντας προκλητικά: «Αν λιποθυμήσει, θα τον μαζέψω εγώ…!».

Η γνωστοποίηση του περιστατικού έφτασε γρήγορα στα ανώτατα κλιμάκια, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη για την απαράδεκτη στάση του υπαλλήλου και ξεκαθαρίζοντας πως η μοναδική αποστολή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) είναι να εξυπηρετεί όσους έχουν ανάγκη.