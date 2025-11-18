Ληστεία με κατσαβίδι και… πετσέτα στο κεφάλι στην Ηλεία: Καρέ-καρέ η δράση του άνδρα

Σε βίντεο καταγράφηκε η δράση ενός ληστή που εισέβαλε με κατσαβίδι και... πετσέτα στο κεφάλι σε καφέ της Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών, στην περιοχή Μαραθιά, στην Ηλεία, αρπάζοντας τις εισπράξεις.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής (14/11) και στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, ο άνδρας φαίνεται να εισβάλει στο κατάστημα με το κεφάλι του τυλιγμένο με μια… πετσέτα.

Στο χέρι του κρατά ένα κατσαβίδι, με το οποίο πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή και αρπάζει τα 70 ευρώ που υπήρχαν μέσα.

Ωστόσο η πετσέτα γλιστρά και πέφτει κάτω και ο ληστής σπεύδει να την ξαναβάλει.