Ληστεία-σοκ με μπαλτά στο Μικρολίμανο: Δράστης ακινητοποίησε υπάλληλο και άρπαξε 12.000 ευρώ

Στις 11 το πρωί, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο, σημειώθηκε ληστεία με ιδιαίτερη αγριότητα. Άγνωστος άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κράνος, εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας μπαλτά.

Με την απειλή του όπλου ακινητοποίησε τη 23χρονη υπάλληλο και τη δέσμευσε με πλαστικά δεματικά. Στη συνέχεια άρπαξε περίπου 12.000 ευρώ από το ταμείο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Παρά τις άμεσες έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή, ο δράστης δεν εντοπίστηκε. Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Πειραιά, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψή του.