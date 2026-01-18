Μενού

Ληστεία-σοκ με μπαλτά στο Μικρολίμανο: Δράστης ακινητοποίησε υπάλληλο και άρπαξε 12.000 ευρώ

Ληστεία με μπαλτά σε κατάστημα με τυχερά παιχνίδια στο Μικρολίμανο, με τον δράστη να δένει υπάλληλο, να αρπάζει 12.000 ευρώ και να εξαφανίζεται.

Reader symbol
Newsroom
peripoliko-astynomia
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
  • Α-
  • Α+

Στις 11 το πρωί, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο, σημειώθηκε ληστεία με ιδιαίτερη αγριότητα. Άγνωστος άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κράνος, εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας μπαλτά.

Με την απειλή του όπλου ακινητοποίησε τη 23χρονη υπάλληλο και τη δέσμευσε με πλαστικά δεματικά. Στη συνέχεια άρπαξε περίπου 12.000 ευρώ από το ταμείο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Παρά τις άμεσες έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή, ο δράστης δεν εντοπίστηκε. Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Πειραιά, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψή του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ