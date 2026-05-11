Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 6 άνδρες και 2 γυναίκες προσήχθησαν και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας 11/5 σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα.

Παράλληλα, ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, ενώ από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός.

Νωρίτερα σε ερημική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ένοπλης ληστείας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλειμμένο, χωρίς να είναι καμένο και εκτιμάται ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν άλλο μέσο στη συνέχεια προκειμένου να απομακρυνθούν.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω όχημα είχε κλαπεί νωρίς σήμερα το πρωί από τον Πειραιά με τον ιδιοκτήτη μάλιστα να μην προλαβαίνει καν να προχωρήσει σε ανάλογη δήλωση κλοπής.

Το χρονικό της ληστείας στην Τιθορέα

Το πρωί της Δευτέρας (11/5) περίπου στις 10:00 οι τρεις ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα λίγο μετά το άνοιγμά του κρύβοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και παρέμειναν μέσα στην τράπεζα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονοκαθυστέρησης για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.



Υπό την απειλή των όπλων, ανάγκασαν τους υπαλλήλους να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο από το οποίο αφαίρεσαν σημαντικό ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες πως τα κλεμμένα είναι 200.000 ευρώ.