Live από το Reuters: Η μεγάλη αγροτική κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αγροτική κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου, με το διεθνές πρακτορείο Reuters να καλύπτει ζωντανά τις εξελίξεις από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Χιλιάδες αγρότες έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρατάσσοντας τρακτέρ και φορτηγά, σε μια δυναμική ένδειξη διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των γεωργικών ενισχύσεων.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανεθνικών μπλόκων που συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με αποκλεισμούς μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και κατά διαστήματα στα συνοριακά περάσματα.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι αντιμετωπίζουν έλλειμμα άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε βοήθεια και άλλες πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση των αντιδράσεων.

Η παρουσία του Reuters στο λιμάνι του Βόλου υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της κινητοποίησης, καθώς οι εικόνες και τα ρεπορτάζ μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε κοινό παγκοσμίως.

Η αγροτική διαμαρτυρία αποκτά έτσι όχι μόνο εθνικό αλλά και διεθνές ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και την ανάγκη για άμεσες λύσεις.