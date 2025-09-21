Μενού

Λήξη συναγερμού για το πλοίο «Θαλασσίτης» στη Χίο: Συνεχίζει το δρομολόγιο

Ασφαλές είναι το πλοίο «Θαλασσίτης» στη Χίο βάσει ελέγχου και συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιο του.

Ολοκληρώθηκε με αρνητικά αποτελέσματα ο έλεγχος στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης» σημαίας Κύπρου, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στο λιμάνι της Χίου έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα μετά τη διενέργεια λεπτομερούς επιθεώρησης δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο και κρίθηκε ασφαλής η επανεκκίνηση του ταξιδιού.

Το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, απέπλευσε εκ νέου για τη συνέχιση του προγραμματισμένου ταξιδιού του, μεταφέροντας επιβάτες, πλήρωμα και οχήματα.

Στο πλοίο επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο.

