Μενού

Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας: Κομμάτια ξύλου το περιεχόμενο του δέματος

Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας καθώς το ύποπτο αντικείμενο περιείχε κομμάτια ξύλου. Αποκαστάθηκε η κυκλοφορία.

Reader symbol
Newsroom
TEEM
Ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έληξε ο συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας μετά τον έλεγχο που έγινε σε ύποπτο αντικείμενο στην Φιλελλήνων.

Με ελεγχόμενη έκρηξη διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο του ύποπτου δέματος ήταν κομμάτια ξύλου νωρίτερα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν προχωρήσει οι Αρχές περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων, μέχρι να εξακριβωθεί η φύση του αντικειμένου.

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης σε βίντεο του Οrange Press Agency:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ