Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας: Κομμάτια ξύλου το περιεχόμενο του δέματος

Έληξε ο συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας μετά τον έλεγχο που έγινε σε ύποπτο αντικείμενο στην Φιλελλήνων.

Με ελεγχόμενη έκρηξη διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο του ύποπτου δέματος ήταν κομμάτια ξύλου νωρίτερα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν προχωρήσει οι Αρχές περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων, μέχρι να εξακριβωθεί η φύση του αντικειμένου.

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης σε βίντεο του Οrange Press Agency: