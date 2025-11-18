Λουκέτο σε γηροκομείο-κολαστήριο στην Κυψέλη: Σοκαριστικές καταγγελίες συγγενών

Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής μπήκε οριστικό λουκέτο σε γηροκομείο της Κυψέλης, το οποίο σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών ηλικιωμένων είχε μετατραπεί σε «κολαστήριο», με υψηλά κόστη φιλοξενίας αλλά τραγικές συνθήκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η απόφαση για το κλείσιμο της μονάδας ελήφθη μετά από έλεγχο στις 13 Νοεμβρίου, που αποκάλυψε εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και σοβαρές παραβάσεις.

Οι ελεγκτές της Περιφέρειας εντόπισαν εκτεταμένες φθορές, έντονη δυσοσμία, βρώμικα κλινοσκεπάσματα και ακάθαρτες τουαλέτες, ενώ η καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους ήταν ελλιπής.

Παράλληλα, καταγράφηκε πλήρης δυσλειτουργία στη φροντίδα των ηλικιωμένων: οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν αβοήθητοι για ώρες μετά την πρωινή έγερση, χωρίς να έχουν λάβει φάρμακα ή πρωινό, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η κατάσταση επιβεβαιώνεται και από μαρτυρίες συγγενών. Η Κωνσταντίνα Πάστρα, συγγενής ηλικιωμένης που φιλοξενούνταν στη δομή, μίλησε στην τηλεόραση του OPEN για τις τραγικές συνθήκες:

«Ήταν εντάξει μέχρι που το είχε ο κ. Βλάχος, ο οποίος πέθανε από καρκίνο. Από τότε και μετά άρχισε να μην έχουμε ούτε γιατρούς τακτικά», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε απαράδεκτο φαγητό, χωρίς πρωτεΐνη, με επαναλαμβανόμενα πιάτα όπως φασολάδα και βραστές πατάτες. Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόστος φιλοξενίας αυξήθηκε από 1.000 σε 1.200 ευρώ τον μήνα, με επιπλέον συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.

Η κ. Πάστρα τόνισε ότι είχε αντιληφθεί πως «κάτι δεν πήγαινε καλά», όμως οι συνεχείς παρατηρήσεις της δεν έβρισκαν ανταπόκριση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, είναι ότι οι οικογένειες ειδοποιήθηκαν την τελευταία στιγμή για το κλείσιμο, χωρίς να έχουν προλάβει να βρουν άλλη δομή για τους ηλικιωμένους συγγενείς τους.

Κατά τον έλεγχο, το προσωπικό που βρισκόταν στη μονάδα δήλωσε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς ενημέρωση για δεδουλευμένα και χωρίς βεβαιότητα ότι θα καλυφθούν οι επόμενες βάρδιες.

Επιπλέον, καταγράφηκαν σοβαρές παραλείψεις στην επιστημονική εποπτεία, με ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων, παραιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού και αδυναμία εξακρίβωσης της παρουσίας της Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων.