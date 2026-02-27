Λουτράκι: Συμπλοκή «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τον θάνατο του 17χρονου - «Θύμα τροχαίου» δηλώνει ο 19χρονος

Έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος στο Λουτράκι κάνουν οι Αρχές. Ο έφηβος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, με τραύματα από μαχαίρι, ενώ στο νοσοκομείο είναι ένας 19χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο ίδιο περιστατικό.

Ο 17χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, από τον ίδιο του τον αδελφό. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και κατέληξε, κάτι που διαψεύδεται.

Έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα κι άλλα μέρη του σώματός του και έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Συμπλοκή «βλέπει» η ΕΛΑΣ

Κατά την ίδια πηγή, η ΕΛΑΣ πιστεύει πως ο θανάσιμος τραυματισμός του είναι αποτέλεσμα συμπλοκής που έλαβε χώρα τα ξημερώματα στον περιφερειακό Λουτρακίου.

Στο Κέντρο Υγείας της περιοχής εμφανίστηκε και ένας 19χρονος, με τραύματα από μαχαίρι.

Το άτομο αυτό φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπεσε «θύμα τροχαίου», αλλά τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δείχνουν πως ψεύδεται.

Ο 19χρονος είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά όχι επικίνδυνη για τη ζωή του κατάσταση στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Οι Αρχές πιστεύουν πως και αυτός και ο 17χρονος συμμετείχαν στη συμπλοκή, ενώ άγνωστο παραμένει εάν υπήρχε και εμπλοκή άλλων ατόμων.

Ένα από τα σημεία κλειδιά που θέλουν απαντήσεις είναι το πώς κατάφερε ο ανήλικος να φτάσει στο σπίτι του, όντας τόσο σοβαρά τραυματισμένος.