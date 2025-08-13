Τραγική είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα, μία ημέρα μετά την καταστροφική φωτιά που «σάρωσε» αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, με τον αντιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη να κάνει λόγο πως έχει οριοθετηθεί.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι στην Πρέβεζα μετρούν τις «πληγές» τους μετά την τεράστια φωτιά στην περιοχή, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μία κόλαση, μία κουβέντα, μία κόλαση. Παλεύαμε όλη τη νύχτα, με τις πυροσβεστικές και όλες τς ομάδες για να σώσουμε τις περιουσίες μας. Ό,τι μπορέσαμε».

«Κάηκαν σπίτια, κάηκαν και κτηνοτροφικές μονάδες. Το δάσος του Άη Γιάννη δεν είχε καεί ποτέ και είναι μία κόλαση, αλλά δεν νομίζω να σβήσει. Μεγάλη νύχτα, δεν κοιμηθήκαμε καθόλου» είπε κάτοικος στην Πρέβεζα βουρκωμένος.

Φωτιά στην Πρέβεζα: Τι είπε άλλος κάτοικος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι φωτιές που εκδηλώθηκαν την Τρίτη (12/08) στην περιοχή του Δήμου Ζηρού, στην Πρέβεζα. Τα πύρινα μέτωπα είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα.

Μηνύματα εστάλησαν από το «112» στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ενώ, κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, τα οποία δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

«Γροθιά στο στομάχι» είναι η εικόνα ενός κατοίκου, που παλεύει με κουβάδες να σβήσει τις φλόγες μέσα στο σπίτι του. «Η Πυροσβεστική δεν προστάτευσε το σπίτι μου. Περνούσαν και μου έλεγαν: “Δεν έχουμε νερό, είμαστε άδειοι”. Φυσικά και έχω παράπονο από τους πάντες. Μας έχουν μόνο για φορολογία και τίποτε άλλο, είμαστε τα γαϊδούρια και θέλουν μόνο να μας φορολογούν. Δεν φάνηκε κανείς ώστε να βοηθήσει», αναφέρει στην κάμερα του OPEN.