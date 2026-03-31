«Λύγισε» ο Τάκης Ζαχαράτος πάνω από το φέρετρο της Μαρινέλλας - Κλίμα συγκίνησης στο λαϊκό προσκύνημα

Κοσμοσυρροή έχει σημειωθεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, όπου θα τελεσθεί η κηδεία της μεγάλης ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, με πολλούς διάσημους να δίνουν το «παρών».

Η φωνή της σπουδαίας ερμηνεύτριας σίγησε για πάντα το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου, 1,5 χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου, μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές και αγαπημένα της πρόσωπο.

Η κόρης της Τζωρτίνα με τα παιδιά της έφτασαν λίγο μετά τις 8:00 στο σημείο, ενώ από τους πρώτους που βρέθηκαν εκεί ήταν και ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια φίλος με την ερμηνεύτρια, που εμφανίστηκε φανερά συγκλονισμένος με τον θάνατό της.

Μάλιστα ο ίδιος, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται να λύγισε όταν αντίκρυσε το φέρετρο της αγαπημένης του φίλης, ενώ στη συνέχεια υποκλίθηκε μπροστά της

«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά άλλη φορά δεν θα σε δω όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ» ήταν τα λόγια με τα οποία την αποχαιρέτησε μέσω μιας ανάρτησης ο Τάκης Ζαχαράτος.