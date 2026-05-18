Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να ιδρύσει άμεσα κόμμα»

Στην παρουσία του Θανάση Αυγερινού κατά τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρθηκε ο Νίκος Καραχάλιος.

Σε ανάρτησή του στο X ο Καραχάλιος έγραψε μεταξύ άλλων ότι «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Αποκάλεσε δε τον Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος βρέθηκε επίσης στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία, «Φιλοχουντικό, Θρησκόληπτο, Αντιεβραίο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Ανοιξανε+σας περιμενουνε..!

Η Καρυστιανου δεχτηκε εντολη απο τη Μοσχα/Αυγερινο να προχωρησει αμεσα στην ιδρυση κομματος

Η επισπευση ανοιξε τις πορτες του φρενοκομειου!

Για να μαζεψουν 200 υπογραφες (που δεν ειχαν αφου μεχρι χθες τους εδιωχναν ολους..) ειπαν "οποιος ερθει καλοδεχουμενος".

Κ ετσι πηραν φορα τα μπουμπουκια +βγηκαν απ'τα υπογεια..

Ενας απ'αυτους ο Γιαννης Βογιατζης..

Απολαυστε τυπο που θα ηταν γραφικος αν δεν ηταν επικινδυνος

-Φιλοχουντικος

-Θρησκοληπτος

-Αντιεβραιος

Ταιριαζει γαντι στον ιστο της πουτινικης αραχνης».

— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026