Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να ιδρύσει άμεσα κόμμα»

Στην παρουσία του Θανάση Αυγερινού κατά τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρθηκε ο Νίκος Καραχάλιος.
Σε ανάρτησή του στο X ο Καραχάλιος έγραψε μεταξύ άλλων ότι «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».
Αποκάλεσε δε τον Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος βρέθηκε επίσης στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία, «Φιλοχουντικό, Θρησκόληπτο, Αντιεβραίο».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:
«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!
Ανοιξανε+σας περιμενουνε..!
Η Καρυστιανου δεχτηκε εντολη απο τη Μοσχα/Αυγερινο να προχωρησει αμεσα στην ιδρυση κομματος
Η επισπευση ανοιξε τις πορτες του φρενοκομειου!
Για να μαζεψουν 200 υπογραφες (που δεν ειχαν αφου μεχρι χθες τους εδιωχναν ολους..) ειπαν "οποιος ερθει καλοδεχουμενος".
Κ ετσι πηραν φορα τα μπουμπουκια +βγηκαν απ'τα υπογεια..
Ενας απ'αυτους ο Γιαννης Βογιατζης..
Απολαυστε τυπο που θα ηταν γραφικος αν δεν ηταν επικινδυνος
-Φιλοχουντικος
-Θρησκοληπτος
-Αντιεβραιος
Ταιριαζει γαντι στον ιστο της πουτινικης αραχνης».
