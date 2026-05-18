Τι θα κάνει ο Akylas μετά τη Eurovision: Πότε κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ

Σε σύνθετη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Akylas μετά την ολοκλήρωση της φετινής 70ης Eurovision της Βιέννης όπου κατετάγη τελικά 10ος και ακόμη πιο πίσω στις ψήφους των επιτροπών.
Όπως ο ίδιος άλλωστε δήλωσε εμφανώς συγκινημένος στις τηλεοπτικές κάμερες βίωσε εν μέρει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Ήταν ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν περίμενε ούτε η ελληνική αποστολή αλλά ούτε και στελέχη της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
Η πρώτη συνέντευξη του Akyla όπως είναι φυσικό θα παραχωρηθεί στη δημόσια τηλεόραση και κατά πάσα πιθανότητα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν σε είδον» με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά.
Πάντως ο καλλιτέχνης έχει ήδη έτοιμο και το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Ήδη ο τραγουδιστής ανακοίνωσε πως το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Press Start» θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου από τη Minos EMI/ Universal, περιλαμβάνοντας επτά νέα τραγούδια φυσικά και το «Ferto».
Μάλιστα, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας παρουσίασε ήδη μέσα από το TikTok αποσπάσματα από τα νέα του τραγούδια, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τη νέα καλλιτεχνική του κατεύθυνση.
Τα τραγούδια του άλμπουμ είναι τα: «Ferto», «Parto», «I Poli <3», «Melo», «Akyla Tequila», «SpastoSpasto», «Star Final Boss ft. Mitch-T» και «Voulosto?».
