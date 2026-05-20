Λύκοι έκαναν αιματηρή επιδρομή στην Κόνιτσα: Νεκρά δύο σκυλιά - Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι

Έντονος φόβος και ανησυχία επικρατούν στην περιοχή της Κόνιτσας, μετά από περιστατικό κατά το οποίο λύκοι έκαναν ανενόχλητοι επιδρομή εντός κατοικημένης περιοχής. Το συμβάν σημειώθηκε στο χωριό Πηγή και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο κυνηγόσκυλων.

Τα ζώα ανήκαν στον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας, Λευτέρη Κίτσιο, και βρίσκονταν σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, κοντά στο κέντρο του χωριού και σε χώρο με επαρκή φωτισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή, καθώς δεν ακούστηκε κανένας θόρυβος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λύκοι στην Κόνιτσα: Ένα εντεινόμενο πρόβλημα

Ο κ. Κίτσιος δηλώνει συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι είχε αποφύγει επικίνδυνες περιοχές στο βουνό, ωστόσο δεν περίμενε ποτέ πως θα δεχόταν επίθεση μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Η κυνηγετική κοινότητα της Ηπείρου εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται και τα άγρια ζώα φαίνεται να έχουν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία.

Οι κυνηγοί ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Δασαρχείο άμεσες παρεμβάσεις και οργανωμένη καταγραφή των επιθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα πλέον αφορά και την ασφάλεια των κατοίκων.