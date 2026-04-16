Λύθηκε το μυστήριο με το τσιμέντο στην Κυψέλη: Την απάντηση έδωσε ο...μετροπόντικας

Λύθηκε το «μυστήριο» με το πρόβλημα που προέκυψε σήμερα (16/4) στην Κυψέλη, με τους δρόμους που γέμισαν υγρό τσιμέντο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελληνικό Μετρό Α.Ε», δεν έγινε διαρροή τσιμέντου αλλά το υλικό έφυγε μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης.

Συγκεκριμένα, κατά την εκσκαφή της σήραγγας με TBM (μετροπόντικα) εγχέεται υπό ελεγχόμενη πίεση ειδικός αφρός με χημικά πρόσμικτα, προκειμένου να εξισορροπούνται οι εδαφικές πιέσεις και να προστατεύονται οι υπερκείμενες κατασκευές.

Στην περίπτωση της Κυψέλης, το μείγμα του εκσκαπτόμενου υλικού με τον αφρό διέφυγε μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης και κατέληξε αρχικά στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου, πριν χυθεί σε παρακείμενους δρόμους.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προχώρησε άμεσα στην απομάκρυνση του υλικού και στον καθαρισμό της περιοχής, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν προκύπτει κανένα ζήτημα ασφάλειας ή μόνιμης ρύπανσης.

Το φαινόμενο, προκάλεσε αναστάτωση το απόγευμα της Τετάρτης (15/04). Περίπου στις 16:00, κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν υλικό που έμοιαζε με υγρό τσιμέντο να αναβλύζει ασταμάτητα από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο κέντρο της Κυψέλης. Σε μικρό χρονικό διάστημα, η εκροή επεκτάθηκε στο οδόστρωμα, καλύπτοντας τμήματα κεντρικών δρόμων.

Υγρό τσιμέντο σε δρόμους της Κυψέλης: Διακοπή κυκλοφορίας

Υπενθυμίζεται ότι, η Τροχαία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία στα σημεία στην Κυψέλη, όπου είχαν «πλημμυριστεί» από το υλικό. Συγκεκριμένα στις οδούς, Σοφάδων, Σκύρου και Ευβοίας.

Ενδεικτικό της έκτασης του φαινομένου είναι ότι σε ορισμένα σημεία ο πολφός έφτασε σε ύψος άνω των 60 εκατοστών, καλύπτοντας ακόμη και τους τροχούς σταθμευμένων μοτοσυκλετών.

Η ανακοίνωση της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.»

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» αναφέρει: «Στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού.

Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού αυτού και στον καθαρισμό του χώρου. Από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης».