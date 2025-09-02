Μαφία της Κρήτης: «Νομίζετε θα σας φοβηθώ, σας έχω» - Η νέα ανάρτηση του Πάνου Καμμένου

Το όνομα του πολιτικού Πάνου Καμμένου, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Νωρίτερα σήμερα (02/09), από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι τα αδέλφια και εγκέφαλοι του κυκλώματος είχαν μεσολαβήσει προκειμένου να διευκολύνουν την ενθρόνιση στη Μητρόπολη Κυδωνίας ενός αρχιμανδρίτη της αρεσκείας τους. Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψαν τηλεφωνικές τους επικοινωνίες με τον Πάνο Καμμένο προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους.

Ωστόσο, ο πολιτικός μιλώντας στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Power Talk», δήλωσε: «Oύτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Η νέα ανάρτηση του Πάνου Καμμένου

Ενώ ο Πάνος Καμμένος μίλησε νωρίερα στον τηλεοπτικό αέρα, σήμερα το βράδυ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….», έγραψε αφήνωντας αιχμές για τις κατηγορίες εναντίον του.

Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) September 2, 2025

Κρήτη: Ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον αρχηγό του κυκλώματος

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα ήρθε στο φώς ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον αρχηγό της σπείρας στην Κρήτη:

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!