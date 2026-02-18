«Μαφιόζικη επίσκεψη» σε μπαρ στην Πάτρα: Τρεις ένοπλοι άνδρες άφησαν «μήνυμα» στον ιδιοκτήτη

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν μπροστά στους θαμώνες ενός καφέ-μπαρ στην Πάτρα, το βράδυ της Τρίτης 17/2.

Τρεις άνδρες κρατώντας μαχαίρι και όπλο και με καλλυμένα όλα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κατάστημα και ζητούσαν να βρουν τον 28χρονο ιδιοκτήτη του, ο οποίος απουσίαζε εκείνη τη στιγμή.

Άφησαν «μήνυμα» για τον 28χρονο, πως αν δεν εμφανιστεί θα προκαλέσουν υλικές ζημιές στο κατάστηματα.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με έναν 36χρονο ο οποίος τώρα αναζητείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται στο περιστατικό.

