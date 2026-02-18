Μενού

«Μαφιόζικη επίσκεψη» σε μπαρ στην Πάτρα: Τρεις ένοπλοι άνδρες άφησαν «μήνυμα» στον ιδιοκτήτη

Ένοπλοι εισέβαλαν σε καφέ μπαρ στην Πάτρα αναζητώντας τον ιδιοκτήτη, αφήνοντας απειλές και πυροδοτώντας αστυνομική έρευνα.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της αστυνομίας
Περιπολικό της αστυνομίας | Φωτ. Αρχείου: INTIME NEWS / ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν μπροστά στους θαμώνες ενός καφέ-μπαρ στην Πάτρα, το βράδυ της Τρίτης 17/2.

Τρεις άνδρες κρατώντας μαχαίρι και όπλο και με καλλυμένα όλα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κατάστημα και ζητούσαν να βρουν τον 28χρονο ιδιοκτήτη του, ο οποίος απουσίαζε εκείνη τη στιγμή.

Άφησαν «μήνυμα» για τον 28χρονο, πως αν δεν εμφανιστεί θα προκαλέσουν υλικές ζημιές στο κατάστηματα.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο ιδιοκτήτης  ανέφερε ότι βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με έναν 36χρονο ο οποίος τώρα αναζητείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται στο περιστατικό.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ