Μάγδα Φύσσα: «Παύλο νικήσαμε, έχοντας χάσει...Τους τσάκισες»

Συγκινεί η Μάγδα Φύσσα, μετά την επικύρωση των ποινών των μελών της Χρυσής Αυγής από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα δεν θα γυρίσω σπίτι με τη σκέψη ότι θα ξαναβρεθώ ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία.

Σήμερα γυρίζω σπίτι, με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη. Ανάλαφρη. 11 χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες που τον δώσαμε μαζί αυτό τον αγώνα.

Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι. Παύλο Νικήσαμε. Έχοντας χάσει...τους τσάκισες παιδί μου. Ούτε σπιθαμή γης σε κανέναν φασίστα. Ούτε σπιθαμή, ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω. Σας χαιρετώ!», δήλωσε όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Οι πονές

Υπενθυμίζεται ότι το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε τις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως στα στελέχη και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τηςτη, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των καταδικών που είχαν αποφασιστεί σε πρώτο βαθμό.

Μεταξύ των καταδικασθέντων, οι βασικοί κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης. Συγκεκριμένα, στον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Την ίδια ποινή των 13 ετών επέβαλε το δικαστήριο και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά και Γιώργο Γερμενή, οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα, ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ στον Ηλία Παναγιώταρο επιβλήθηκε ποινή 6 ετών.

Αναλυτικά, οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι οι εξής:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 έτη κάθειρξη Ηλίας Κασιδιάρης: 13 έτη κάθειρξη Γιάννης Λαγός: 13 έτη κάθειρξη Γιώργος Γερμενής: 13 έτη κάθειρξη Χρήστος Παππάς: 13 έτη κάθειρξη Ηλίας Παναγιώταρος: 13 έτη Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 έτη

Πρώην βουλευτές – ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση Αντώνης Γρέγος: 5 έτη φυλάκιση Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη Ελένη Ζαρούλια: 5 έτη κάθειρξη Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη κάθειρξη Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξη Νίκος Κούζηλος: 7 έτη κάθειρξη Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Γιώργος Ρουπακιάς: ισόβια κάθειρξη και 10 έτη Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη Ι. Άγγος: 9 έτη Α. Αναδιώτης: 7 έτη Γ. Δήμου: 7 έτη Ε. Καλαρίτης: 9 έτη Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη Α. Μιχάλαρος: 9 έτη Γ. Πατέλης: 10 έτη Γ. Σκάλκος: 7 έτη Γ. Σταμπέλος: 9 έτη Λ. Τσαλίκης: 9 έτη Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Επίθεση σε Αιγύπτιους αλιεργάτες

Αναστάσιος Πανταζής: 10 έτη Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη Μ. Ευγενικός: 6 έτη Θ. Μαρίας: 6 έτη Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωσηΑρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση Ν. Αποστόλου: 7 έτη Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση Β. Ποπόρη: 6 έτη Γ. Τσακανίκας: 5 έτη